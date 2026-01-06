Habla venezolano que enfrentó a Nicolás Maduro en juicio: ¿su esposa lo entregó a Estados Unidos?

Durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, realizada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se registró un incidente que generó polémica sociales. El hecho ocurrió luego de que ambos fueran trasladados a Estados Unidos tras un operativo militar ejecutado en Caracas por fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con asistentes al proceso, dos ciudadanos venezolanos presentes en la sala interrumpieron brevemente la audiencia al gritarle a Maduro, calificándolo de “criminal”. Alejandro Rincón, uno de los asistentes, explicó en Blu Radio que antes del inicio de la diligencia el Servicio de Marshals recordó las normas de comportamiento al público, subrayando que la única autoridad con derecho a intervenir durante la sesión es el juez, en este caso, Alvin Hellerstein.

Según el relato, el altercado se produjo al finalizar la audiencia, cuando Maduro se disponía a abandonar el recinto y reiteró ante algunos asistentes que es inocente y que sigue siendo el presidente de Venezuela. En ese momento, uno de los venezolanos se levantó y le respondió, señalándolo como un “presidente ilegítimo” que deberá responder por sus crímenes. Las autoridades intervinieron de inmediato y no se produjo un enfrentamiento directo entre las partes.

Uno de los protagonistas del hecho, Pedro Rojas, habló en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales. Rojas confirmó que le gritó a Maduro que “es un criminal y que va a pagar por todos los delitos cometidos contra el pueblo venezolano y contra Estados Unidos”. Por su parte, según dijo, el exmandatario respondió identificándose como el presidente constitucional de Venezuela, un “prisionero de guerra” y un “hombre de Dios”, afirmaciones que Rojas rechazó públicamente.



Rojas explicó que su reacción estuvo motivada por su experiencia personal. Aseguró que en 2019 fue detenido durante cerca de cuatro meses en Venezuela, acusado de conspiración y menosprecio a la Fuerza Armada. Tras salir del país y pasar por Colombia, llegó a Estados Unidos en busca de protección. Para él, resulta contradictorio que Maduro cuente con garantías judiciales que —según afirma— fueron negadas a miles de opositores.

“Fui la voz de un venezolano más, del país de a pie que ha sufrido”, señaló. Rojas también afirmó haber notado un comportamiento distante entre Maduro y Cilia Flores durante la sesión, asegurando que no hubo contacto visual entre ambos durante varios minutos, lo que interpretó como una señal de tensión.

"Nicolás Maduro fue vendido. Nicolás Maduro pasó 31 minutos el día de ayer sin ver a su esposa. Eso es un acto de desconfianza", dijo.

Finalmente, se conoció que las autoridades evaluarán si Pedro Rojas podrá asistir a futuras audiencias, debido a la interrupción registrada. El activista insistió en que su acción fue una manifestación de indignación frente a quien considera responsable de graves delitos.