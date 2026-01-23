"Una tortura": así es la cárcel donde está Maduro en EEUU, según el exnarco Carlos Lehder

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, el mandatario ha sido recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York. Aunque las condiciones de este penal han sido tildadas de "atroces" por jueces federales, el testimonio del exnarcotraficante Carlos Lehder Rivas en Los Informantes sobre su vida en el sistema carcelario de Estados Unidos arroja una luz sombría sobre el futuro que le espera al dictador de Venezuela en lo que Lehder define como una auténtica "tortura".



El hoyo: celdas de cinco metros y aislamiento total

Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, se encuentra actualmente en un área conocida como “el hoyo”. Se trata de un sector compuesto por celdas de aproximadamente cinco metros cuadrados, donde el aislamiento es la norma.

Esta descripción coincide con la experiencia de Lehder, quien pasó más de 33 años tras las rejas en EE. UU. El exsocio de Pablo Escobar describió su reclusión como estar encerrado en un "cuarto hermético" prácticamente por el resto de la vida, una situación que, según él, hace que el prisionero sienta que le quitan "la nacionalidad, la identidad y la existencia".

Visitas conyugales, cero, absolutamente no. Es más, no hay visitas sino por televisión. No se permiten visitas personales (...) Nunca vas a estar con ningún preso, no hay contacto humano de ninguna índole Carlos Lehder en Los Informantes.

Condiciones "inhumanas" en Brooklyn

El centro donde permanece Maduro, ubicado cerca de Industry City, ha sido calificado por abogados y medios internacionales como el “infierno en la tierra”. Los reportes indican deficiencias extremas que incluyen:



Celdas extremadamente frías , con temperaturas que en el exterior de Nueva York pueden alcanzar los dos grados bajo cero.

, con temperaturas que en el exterior de Nueva York pueden alcanzar los dos grados bajo cero. Presencia de gusanos en la comida y falta de higiene básica.

y falta de higiene básica. Trato violento por parte de los guardias y un ambiente de alta inseguridad en los pasillos.

Así es cárcel donde está Nicolás Maduro tras su captura en Estados Unidos: “Infierno en la tierra” Foto: AFP

Lehder, basándose en su propia vivencia de décadas sin ver el sol, comparó este tipo de encierro con el de un animal: “Si uno encierra un perro en un cuarto por varios años sin salir... posiblemente llega un día y está seco”.



La lectura como único escape

Ante un panorama de cadena perpetua —pena que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York podría solicitar para Maduro—, Lehder explicó que la única forma de sobrevivir a la lucidez mental en este aislamiento es a través de la lectura constante.



Para Lehder, leer biografías de personajes famosos fue lo que le permitió "estar fuera de la celda" emocionalmente durante los 34 años que pasó confinado antes de su liberación y deportación a Alemania.

"Un libro me permitía estar fuera", concluyó el exnarco.

Por ahora es poca la información que se conoce de Maduro tras su reclusión en Estados Unidos y el proceso judicial que afronta.