Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Estos son los delitos que le imputaron a Nicolás Maduro en EEUU tras operativo en Venezuela

Estos son los delitos que le imputaron a Nicolás Maduro en EEUU tras operativo en Venezuela

El jefe del Ministerio Público responsabilizó "de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia" que pueda ocurrir con Maduro y condenó "de manera enérgica" el que tachó como "vil y cobarde ataque del enemigo imperial".

