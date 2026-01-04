En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Así es cárcel donde está Nicolás Maduro en Estados Unidos tras su captura: “Infierno en la tierra”

Así es cárcel donde está Nicolás Maduro en Estados Unidos tras su captura: “Infierno en la tierra”

Dentro del sistema penitenciario donde permanece recluido Nicolás Maduro, el lugar es conocido como “el hoyo”, un área compuesta por celdas de aproximadamente cinco metros cuadrados.

Así es cárcel donde está Nicolás Maduro tras su captura en Estados Unidos: “Infierno en la tierra”
Así es cárcel donde está Nicolás Maduro tras su captura en Estados Unidos: “Infierno en la tierra”
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad