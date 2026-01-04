Así es cárcel donde está Nicolás Maduro en Estados Unidos tras su captura: “Infierno en la tierra”

Venezuela enfrenta una de las crisis políticas más graves de su historia tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar ejecutado por fuerzas de Estados Unidos este sábado 3 de enero de 2026.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la detención del mandatario venezolano y aseguró que Washington asumirá de manera transitoria la supervisión de la administración del país mientras se define un proceso de transición política. No obstante, Trump descartó que la líder opositora María Corina Machado tenga un rol central en ese eventual cambio de mando, al considerar que no cuenta con el respaldo suficiente para gobernar en el actual contexto.

En respuesta, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la ausencia del jefe de Estado y designó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, con el argumento de garantizar la continuidad institucional. El oficialismo calificó la captura de Maduro como un “secuestro” y denunció una intervención extranjera en los asuntos internos del país.

Así es cárcel donde está Nicolás Maduro tras su captura en Estados Unidos: “Infierno en la tierra” Foto: AFP

La decisión del TSJ fue respaldada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que anunció la activación de un Estado de Conmoción Exterior, medida que autoriza el despliegue militar en instalaciones estratégicas, servicios públicos y puntos críticos del territorio nacional, en medio del aumento de la tensión política y social.



Por su parte, Nicolás Maduro permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, tras ser trasladado bajo un estricto esquema de seguridad. El exmandatario enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista y posesión de armamento de alto poder. De acuerdo con fuentes judiciales, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York podría solicitar una condena de cadena perpetua durante la audiencia programada para la noche de este lunes 5 de enero.

Según se ha conocido, el centro penitenciario donde permanece recluido Maduro ha sido calificado por abogados estadounidenses como un lugar “inhumano” e incluso como “el infierno en la tierra”, de acuerdo con reportes citados por la BBC.

La prisión está ubicada a orillas de la bahía de Nueva York, muy cerca de Industry City, una de las zonas más concurridas por turistas y reconocida por su actividad industrial. En este centro de detención se alberga a cerca de 1.300 prisioneros.

El lugar es conocido por múltiples denuncias relacionadas con las condiciones de reclusión, entre ellas celdas extremadamente frías, presunta presencia de gusanos en la comida, trato violento por parte de los guardias y un alto nivel de inseguridad en sus pasillos.

Incluso, algunos jueces federales han descrito las condiciones del centro como “atroces” e “inhumanas”. Dentro del sistema penitenciario, el lugar es conocido como “el hoyo”, un área compuesta por celdas de aproximadamente cinco metros cuadrados.