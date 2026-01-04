En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Se conoce la fecha en que Maduro y su esposa serán presentados ante un tribunal de Estados Unidos

Se conoce la fecha en que Maduro y su esposa serán presentados ante un tribunal de Estados Unidos

Es probable que Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, queden en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad