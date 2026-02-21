En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con casi 70 tutelas al día, Medellín es la ciudad donde más interponen la acción por temas de salud

Con casi 70 tutelas al día, Medellín es la ciudad donde más interponen la acción por temas de salud

Hay preocupación por incumplimientos de EPS y otras entidades pese a fallos judiciales favorables a los usuarios.

