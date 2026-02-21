En vivo
Andesco advierte impacto en Santander por huelga eléctrica: más de 958 mil usuarios afectados

La suspensión afectaría 102 municipios en seis departamentos. Hospitales, acueductos, cárceles, sistemas de semaforización y hogares con pacientes electrodependientes podrían quedarse sin suministro eléctrico.

presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez,.jpeg
Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).
Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de feb, 2026
Editado por: Alix Salamanca

