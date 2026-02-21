En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 8.000 miembros de FFMM velarán por la seguridad en el Valle durante elecciones

Más de 8.000 miembros de FFMM velarán por la seguridad en el Valle durante elecciones

Hay especial cubrimiento en municipios donde en los últimos días se han registrado alteraciones al orden público, como lo son Dagua, Jamundí y Buenaventura.

