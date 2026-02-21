Más de 8.000 miembros de FFMM velarán por la seguridad en el Valle durante elecciones

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, llegó a la ciudad de Cali para liderar la más reciente reunión de seguridad electoral para definir las acciones a realizar en el marco del 'Plan Democracia' en el suroccidente del país, de cara a las elecciones al congreso que se realizarán el próximo ocho de marzo.

En este encuentro, el general López confirmó que en el Valle del Cauca hay especial cubrimiento en municipios donde en los últimos días se han registrado alteraciones al orden público, como lo son Dagua, Jamundí y Buenaventura.

Mientras que en el norte del Cauca también hay una atención especial de la fuerza pública para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

"En el Valle del Cauca nos corresponden 1.152 puestos de votación que van a ser cubiertos por 8.167 soldados de las Fuerzas Militares, Ejército, Armada y la Fuerza Aeroespacial, en coordinación con la Policía. Es un plan en el que se ha venido trabajando desde hace un año, donde evaluamos todas las necesidades en la llegada de los vallecaucanos a los puestos de votación", aseguró el comandante de las Fuerzas Militares.



El general López señaló que aún no se ha definido si es necesario trasladar puestos de votación en la zona rural de la región. Recordemos que los personeros de Dagua y Buenaventura estaban solicitando estos traslados debido a la presencia de grupos armados en algunos corregimientos y veredas de sus municipios.