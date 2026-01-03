Se conocen primeras imágenes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, tras ser capturada por EEUU

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en Estados Unidos fueron difundidas y rápidamente se viralizaron a nivel internacional. Las fotografías confirman la presencia del venezolano en instalaciones de la Agencia Antidrogas (DEA), tras su captura en el Palacio de Miraflores, ocurrida este 3 de enero de 2026.

En las imágenes Maduro aparece sentado, vistiendo una sudadera azul claro, pantalón oscuro y sandalias. Las fotografías lo muestran con una postura relajada e incluso levantando ambos pulgares.

Estas escenas contrastan con los videos difundidos durante su traslado, en los que se le observa con chaqueta negra y gorro gris pronunciando la frase “Good night, happy New Year”.

Según las autoridades estadounidenses, las imágenes corresponden a su llegada al país luego de aterrizar en el aeropuerto Stewart International, en el estado de Nueva York, bajo custodia del FBI.



En el mismo operativo fue trasladada Cilia Flores, esposa de Maduro y figura clave del chavismo. Flores es señalada como una de las principales articuladoras del poder dentro del régimen venezolano.

Su trayectoria incluye haber sido abogada defensora de Hugo Chávez tras el intento de golpe de Estado de 1992 y presidenta de la Asamblea Nacional. De acuerdo con expertos, su influencia en la toma de decisiones estratégicas era determinante, por lo que su captura representa un golpe significativo a la estructura de poder del chavismo.

El proceso judicial contra Maduro avanza en el Distrito Sur de Nueva York, donde deberá responder por cargos de narcoterrorismo, conspiración y tráfico de armas. Por estos delitos, el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares. Tras su arribo, Maduro fue trasladado en helicóptero sobre Manhattan y recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, bajo un fuerte esquema de seguridad.

Mientras tanto, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, en medio de un escenario político marcado por la incertidumbre.

Este es el video de Cilia

Este es el video de Nicolás Maduro