Actualizado: 3 de ene, 2026
Blu Radio Mundo Se conocen las primeras imágenes inéditas de Nicolás Maduro en suelo estadounidense tras su captura
Tras su captura, Nicolás Maduro y su esposa fueron llevados a Estados Unidos, al momento de su llegada a Nueva York solo se vio salir del avión al líder venezolano, a quien se le vio con una sudadera azul claro, caminando lento y esposado.
Luego de ello, fue trasladado al cuartel de la DEA en la Gran Manzana. Estas son las primeras imágenes que se conocen de Maduro en alta resolución.