Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Operación para capturar a Maduro dejó varios cubanos muertos, según The New York Times

Operación para capturar a Maduro dejó varios cubanos muertos, según The New York Times

Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

Foto: redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

