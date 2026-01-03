En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Maduro es trasladado en helicóptero a Manhattan para quedar bajo custodia de la DEA

Maduro es trasladado en helicóptero a Manhattan para quedar bajo custodia de la DEA

Maduro, extraído de Caracas junto a su esposa Cilia Flores en medio de un bombardeo en la madrugada del sábado, aterrizó por la tarde en el aeropuerto Stewart International.

Foto: suministradas
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

