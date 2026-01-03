VIDEO: primeras palabras de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos en Venezuela

Nicolás Maduro ya se encuentra en Estados Unidos, bajo custodia de las autoridades federales, tras un operativo militar ejecutado en Caracas durante la madrugada del sábado 3 de enero del 2026.

De acuerdo con información oficial, el mandatario venezolano fue extraído del Palacio de Miraflores junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladado en un avión Boeing 757 hasta el Aeropuerto Internacional Stewart, al norte del estado de Nueva York. Posteriormente, fue movilizado en helicóptero hacia Manhattan, donde quedó bajo la custodia de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Primeras imágenes de Nicolas Maduro capturado por Estados Unidos. Foto: Truth Social @realDonaldTrump

El proceso judicial contra Maduro avanza en el Distrito Sur de Nueva York, donde deberá comparecer ante un tribunal federal en los próximos días. Las autoridades estadounidenses informaron que enfrenta una acusación por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con el uso de armas automáticas.

Hace minutos se conoció un primer video donde se ve a Maduro dentro del cuartel de la DEA, vestido con un pantalón gris, una chaqueta negra y un gorro gris, caminando custodiado por guardias. En sus primeras palabras, Maduro dice: "Good night, happy New Year", que traduce en español: "Buenas noches y feliz Año Nuevo":



Este es el video

Mientras se define su traslado definitivo al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, se recordó que sobre Maduro pesaba una recompensa de 50 millones de dólares, ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos.

La captura ha generado reacciones inmediatas en la región. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, calificó el hecho como una violación a la soberanía nacional. En contraste, el gobierno del presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que trabaja en la estructuración de un proceso de transición política en Venezuela.