Blu Radio  / Mundo  / Muere niño que recibió un corazón quemado antes de Navidad: esto se sabe

Muere niño que recibió un corazón quemado antes de Navidad: esto se sabe

Tras una evaluación médica exhaustiva, se concluyó que las condiciones del menor no eran compatibles con una nueva intervención quirúrgica.

Niño muere por problemas del corazón
Niño muere por problemas del corazón
Freepik
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

