Muere niño que recibió un corazón quemado antes de Navidad: esto se sabe

Domenico, el niño italiano de dos años y medio que mantuvo a toda Italia pendiente de su estado tras recibir un corazón quemado en diciembre por presuntas fallas graves en el transporte del órgano, falleció este sábado, según confirmó el hospital donde permanecía internado.

“Acabo de recibir la llamada de la madre. Se acabó”. Con estas palabras, el abogado de la familia informó a los periodistas que aguardaban en el hospital Monaldi sobre el fallecimiento del pequeño Domenico.

El Hospital Monaldi emitió un comunicado para anunciar la muerte del menor, que mantuvo en vilo a toda Italia: “Con profundo pesar, el Hospital Colli informa que esta mañana, sábado 21 de febrero de 2026, el paciente, trasplantado el 23 de diciembre de 2025, falleció tras un deterioro repentino e irreversible de su estado clínico. La Dirección Estratégica, junto con todo el personal sanitario y no sanitario, expresa su más sentido pésame y lo extiende a la familia en este momento de dolor”.

La madre del niño, Patrizia Mercolino, afirmó que “lo que pasó a Domenico no debe olvidarse” y, según su abogado, evalúa crear una fundación en nombre de su hijo para apoyar a víctimas de negligencia médica y a niños que no pueden acceder a trasplantes.



Tras una evaluación médica exhaustiva y el análisis de los últimos exámenes por un equipo de especialistas de hospitales italianos especializados en trasplantes pediátricos, se concluyó que las condiciones del menor no eran compatibles con una nueva intervención quirúrgica, aunque este martes se había notificado la posible disponibilidad de un órgano compatible.

Niño recibió trasplante de corazón quemado

Por ello, la familia decidió activar el protocolo de tratamiento paliativo porque “ya no había esperanza”.

El niño permanecía desde hacía días en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un sistema ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que sustituye de forma temporal las funciones del corazón y los pulmones.

Según las primeras investigaciones sobre el trasplante del corazón dañado en el Hospital Monaldi de Nápoles, el órgano que viajó desde Bolzano, en el norte, se deterioró por el uso de hielo seco durante su traslado en un contenedor médico de plástico.

Del caso se ocupan tanto las fiscalías de Bolzano como de Nápoles, pues se presume que el hielo seco fue un factor determinante en el traslado de un corazón dañado al quirófano del Hospital Monaldi el 23 de diciembre, y aun así fue implantado posteriormente pese a presentar afectaciones.

La madre del niño, Patrizia Mercolino, luchó hasta el final por conseguir un corazón para su hijo, y junto a ella se movilizó la ciudad de Nola, donde vive con su esposo y sus otros dos hijos, cuyos habitantes organizaron marchas para expresar su respaldo.