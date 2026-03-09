Invima alerta por venta ilegal de suplemento para niños en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta a la ciudadanía por la comercialización ilegal en Colombia del producto llamado “Hansure Kids”, que se promociona como si fuera un medicamento o suplemento para niños, pero que en realidad no cuenta con permiso para venderse en el país.

Según informó la entidad, el producto no aparece registrado en las bases oficiales del Invima, lo que significa que no ha sido evaluado ni autorizado para su distribución en Colombia. Además, en la publicidad del producto se menciona un supuesto número de registro sanitario, identificado como M-810329-6, pero el Invima aclaró que ese número no corresponde a ningún registro válido ni hace parte de los códigos oficiales que utiliza la autoridad sanitaria.

La alerta también señala que en la promoción del producto se menciona a un supuesto laboratorio llamado “Laboratorio Pronarcol”. Sin embargo, al revisar las bases de datos oficiales, el Invima encontró que ese establecimiento tampoco aparece registrado ante la entidad, por lo que no se tiene información clara sobre su existencia o sobre dónde se fabrica el producto.

Debido a estas irregularidades, el Invima indicó que “Hansure Kids” es considerado un producto fraudulento, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 677 de 1995, norma que regula los medicamentos y productos similares en el país.



Hansure Kids, suplemento para niños // Foto: Invima

La entidad también advirtió que consumir este tipo de productos puede representar riesgos para la salud, ya que no se conoce con certeza qué ingredientes contiene, de dónde proviene ni bajo qué condiciones fue elaborado. Entre los posibles efectos que podrían presentarse están malestares estomacales, problemas en el sistema digestivo, bajadas de azúcar en la sangre y reacciones al combinarse con otros medicamentos o alimentos.

Ante esta situación, el Invima recomendó a la ciudadanía no comprar ni consumir el producto. En caso de que alguna persona ya lo esté utilizando, la entidad sugiere suspender su uso de inmediato y consultar con un profesional de salud si se presentan síntomas o molestias.

Finalmente, el Invima recordó que los ciudadanos pueden verificar si un producto tiene autorización para venderse en Colombia consultando los registros sanitarios en la página oficial de la entidad y también pueden reportar cualquier reacción o información sobre la venta de este producto a través del correo institucional dispuesto para estos casos.