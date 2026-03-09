En vivo
Donald Trump anuncia suspensión temporal de sanciones petroleras para reducir precios

Donald Trump anuncia suspensión temporal de sanciones petroleras para reducir precios

Desde que comenzaron los ataques sobre Irán, los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30 % y el suministro para países de Asia Oriental se está viendo ya seriamente comprometido.

