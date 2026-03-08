En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / EE. UU. elimina requisito de pasaporte para este grupo de viajeros: aquí la lista completa

EE. UU. elimina requisito de pasaporte para este grupo de viajeros: aquí la lista completa

Según la Administración de Seguridad en el Transporte, este grupo de viajeros no tendrán que presentar documentos de identidad para abordar vuelos domésticos, medida que seguirá vigente en 2026.

Pasaporte colombiano
Colombiano que quiera entrar a la UE debe tener además pasaporte vigente
Foto: Cancillería
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad