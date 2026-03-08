EE. UU. elimina requisito de pasaporte para este grupo de viajeros: aquí la lista completa

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron una excepción importante en las normas de identificación para viajar dentro del país. Según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), los menores de 18 años no tendrán que presentar documentos de identidad para abordar vuelos domésticos, una medida que seguirá vigente durante 2026.

La norma se enmarca dentro del sistema de seguridad conocido como Real ID Act, que exige que los adultos presenten documentos oficiales que cumplan con estándares federales para poder abordar vuelos internos en Estados Unidos. Entre esos documentos suelen figurar el pasaporte estadounidense o licencias de conducir compatibles con la normativa.

Sin embargo, la agencia aclaró que los menores de edad están exentos de ese requisito. “La TSA no requiere que los menores de 18 años presenten identificación al viajar dentro de Estados Unidos”, explicaron las autoridades. No obstante, agregaron que los menores que viajen solos y sean elegibles para el programa de control acelerado deberán presentar un documento válido para acceder a ese sistema.

Qué viajeros están incluidos en la excepción

La medida aplica para todas las personas que en 2026 tengan menos de 18 años, es decir, quienes hayan nacido entre 2009 y 2026. Esto incluye a adolescentes, niños y bebés que viajen en vuelos nacionales dentro del territorio estadounidense.

En la práctica, la lista abarca a los siguientes grupos de edad aproximados durante 2026:



Nacidos en 2009 (17 años)

2010 (16 años)

2011 (15 años)

2012 (14 años)

2013 (13 años)

2014 (12 años)

2015 (11 años)

2016 (10 años)

2017 (9 años)

2018 (8 años)

2019 (7 años)

2020 (6 años)

2021 (5 años)

2022 (4 años)

2023 (3 años)

2024 (2 años)

2025 (1 año)

2026 (bebés de meses)

Aunque los menores no deben mostrar identificación, normalmente los adultos que viajan con ellos sí deben cumplir con los requisitos establecidos por la legislación federal.



Documentos válidos para los adultos

Para los viajeros mayores de edad que deseen abordar vuelos dentro de Estados Unidos, la TSA mantiene una lista amplia de documentos aceptados para verificar la identidad.



Entre los más comunes se encuentran:

Pasaporte de Estados Unidos

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Licencia de conducir mejorada emitida por un estado

Tarjeta de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional

Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU.

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación tribal reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

También son aceptados otros documentos, incluso si están vencidos hasta por dos años, siempre que correspondan a formatos autorizados por el gobierno federal.

Otras identificaciones aceptadas

Las autoridades también reconocen documentos adicionales para verificar la identidad de los pasajeros, entre ellos:

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense

Credencial de trabajador del transporte

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.

Credencial de marino mercante estadounidense

Tarjeta de identificación de salud para veteranos

Qué ocurre si un adulto no tiene identificación

En caso de que un pasajero mayor de edad no cuente con ninguno de los documentos anteriores, aún podría abordar un vuelo tras someterse a un procedimiento adicional de verificación de identidad conocido como ConfirmID de la TSA.

Este proceso implica controles adicionales y puede implicar el pago de una tarifa cercana a los 45 dólares para completar la verificación.

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación los documentos necesarios antes de viajar, especialmente para evitar retrasos en los controles de seguridad en los aeropuertos. La normativa busca mantener altos estándares de seguridad mientras se facilita el desplazamiento de millones de pasajeros que cada año utilizan vuelos domésticos dentro de Estados Unidos.