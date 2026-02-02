Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 2 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más tradicionales y populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de la región, lo que lo convierte en un símbolo cultural para miles de apostadores.

Se trata de un juego de azar que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para distintos presupuestos. Para ganar, el número elegido debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo. Los jugadores también pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales autorizados.

El número ganador del chance Chontico Noche de este lunes 2 de febrero de 2026 es el xxxx.



¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio es efectivo.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el año 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite incrementar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del sorteo.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días. De lunes a viernes juega a las 7:00 de la noche; los sábados, a las 10:00 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:00 de la noche. Además, este juego cuenta con otros sorteos como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que se realiza los jueves en la noche.



Cómo se juega el chance Chontico Noche

Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que dependen del número de cifras acertadas y del orden del resultado:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.



Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche

Este chance se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio varía según el monto obtenido, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

