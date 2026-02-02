Nueva megaestación de bomberos fortalecerá la atención de emergencias en el sur de Cali

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios entregó un terreno a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali para la construcción de una megaestación de bomberos en el corregimiento de El Hormiguero, al sur de la ciudad. El predio, está ubicado en el Plan Parcial Piedrachiquita y cuenta con una extensión de 6.549 metros cuadrados. En este espacio se proyecta la estación de bomberos X12, que permitirá fortalecer la atención de emergencias en una zona con alto crecimiento poblacional.

De acuerdo con la administración distrital, la ubicación estratégica del lote, entre las carreras 121 y 121A, contribuirá a reducir los tiempos de respuesta ante incendios y desastres naturales.

Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, Ricardo Peñuela, afirmó que “esta estación nos permitirá asegurar la cobertura de emergencias para más de 28.000 caleños que habitan en el sur de la ciudad y en la zona de expansión urbana”.

La entrega del terreno se realizó por tiempo indefinido y estará condicionada al cumplimiento de los cronogramas de construcción y dotación, así como a la gestión de las licencias correspondientes y al mantenimiento del predio. En caso de incumplimiento, el inmueble deberá ser reintegrado al inventario central del Distrito.

