Empresarios caleños siguen sin recibir pagos de La 14 tras casi cinco años de liquidación

En Cali, crece la preocupación entre cientos de empresarios que aún no reciben el dinero que les adeuda Almacenes La 14, casi cinco años después de que la cadena entrara en liquidación. Más de setecientas empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, siguen esperando el pago de sus acreencias.

Los afectados han presentado varias solicitudes ante la Superintendencia de Sociedades, entidad encargada del proceso de liquidación, pero aseguran que los avances han sido lentos y que no hay información clara sobre cuándo se les hará efectivo el pago de las deudas.

"Lo que tenemos que salvar son las empresas de los acreedores , sobre todo los pequeños proveedores que tienen unas obligaciones que van desde 50 millones hasta 800 millones de pesos y que están sufriendo mucho porque no han podido recibir el pago de lo que legítimamente La 14 les debe", expresó Ramiro Valencia, director jurídico Legal Solvency.

Según los acreedores, la demora se debe a que la venta de los bienes de La 14 no ha progresado como se esperaba. Aseguran que, aunque hay locales, bodegas y terrenos suficientes para cubrir las deudas, solo una parte de esos activos ha sido autorizada para venderse, mientras el resto continúa pendiente de aprobación por parte de la Superintendencia.



Los proveedores afectados esperan que las autoridades den más tiempo para vender los locales y propiedades que todavía no se han podido comercializar, dicen que, si se logra ampliar ese plazo, podrían recuperar al menos una parte del dinero que han estado esperando durante varios años.