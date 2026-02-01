En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Intensas lluvias en Cali causan desplome de vivienda y creciente del río Pance

Intensas lluvias en Cali causan desplome de vivienda y creciente del río Pance

El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se mantiene activo y en monitoreo permanente de las zonas afectadas, con el fin de atender cualquier eventualidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad