Intensas lluvias en Cali causan desplome de vivienda y creciente del río Pance

Por más de cuatro horas se extendió el fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad de Cali, el cual ocasionó múltiples emergencias, principalmente en la comuna 20 y algunos corregimientos.

Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, informó que equipos especializados de los organismos de socorro se desplazaron hasta los puntos donde se reportaron las emergencias.

“Es importante mencionar que se presentaron varias afectaciones: el desplome de una vivienda en el sector de Las Minas; movimientos en masa en el corregimiento de Villa Carmelo; son importantes los reportes con los grupos SATI, con las entidades, para estar preparados frente a cualquier eventualidad”, dijo el funcionario.

Tomado de redes sociales.

Otra de las emergencias se reportó a través de videos en redes sociales en el Río Pance por una creciente en sus aguas, cuando varios ciudadanos se encontraban en el lugar.



“Tuvimos una creciente del río en el sector de Pance. Gracias al trabajo articulado entre las autoridades y el grupo SATI, se logró realizar una evacuación oportuna, evitando incidentes”, señaló Peñuela.

A esta hora, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se mantiene activo y en monitoreo permanente de las zonas afectadas, con el fin de atender cualquier eventualidad y mitigar riesgos para las comunidades.