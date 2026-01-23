Por falta de recursos bomberos de La Unión, Antioquia, dejan de atender urgencias médicas

En medio de frecuentes riesgos derivados de situaciones climáticas y accidentes viales, hay inquietud en el municipio de La Unión por el reciente anuncio de su Cuerpo de Bomberos de suspender unos de sus servicios más importantes por falta de recursos para operar.

Se trata de la atención prehospitalaria brindada por la institución en diferentes situaciones de emergencia médica, servicio que venían prestando aunque no fuera su competencia directa como lo explicó el sargento Fabián Mejía, comandante del Cuerpo de Bomberos de esta localidad del Oriente de Antioquia.

"No es una responsabilidad del cuerpo de bomberos, es una responsabilidad de la dirección local de salud. El cuerpo de bomberos la ha asumido durante mucho tiempo, pero debido a los costos operativos que hoy representa tener personal pago todo el tiempo, pues, obviamente, esos costos aumentan, por ende, es parte de que ya no se siga prestando este servicio", explicó.

Mejía afirmó que la situación financiera es mucho más grave de lo previsto, pues el contrato vigente con la administración municipal y que remunera a 12 integrantes que conforman el Cuerpo no se renovaría tras su vencimiento a inicios de febrero.



El comandante indicó que al parecer desde la Alcaldía buscan que la institución cambie su vocación a voluntaria poniendo en riesgo las capacidades técnicas y humanas a la hora de atender cualquier tipo de emergencia en el municipio.

Se estima que de los 125 municipios de Antioquia, 104 tienen cuerpos de bomberos voluntarios que agrupan a unos 2.400 socorristas.