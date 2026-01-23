En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por falta de recursos bomberos de La Unión, Antioquia, dejan de atender urgencias médicas

Por falta de recursos bomberos de La Unión, Antioquia, dejan de atender urgencias médicas

Hay preocupación porque contrato con la Alcaldía no se extendería desde febrero: quieren que sean voluntarios.

