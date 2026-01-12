Asesinan a joven en Nuevo Girón y lanzan su cuerpo a un abismo; bomberos lo rescató

Un brutal homicidio sacudió a la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga la noche del domingo 11 de enero, cuando un joven de 19 años, identificado como Keiner Alexander Herrera Páez, fue asesinado a tiros en la vía que conecta Girón con Zapatoca y su cuerpo arrojado a un barranco en una zona de difícil acceso.

Según las primeras versiones, Herrera Páez se desplazaba como parrillero en una motocicleta, acompañado de dos amigos, cuando fue seguido por dos hombres armados que también se movilizaban en motocicleta.

Hacia las 7:00 de la noche, la víctima se detuvo para atender una necesidad fisiológica en un punto cercano al sector Bahondo. En ese instante, uno de los sicarios aprovechó la oportunidad para dispararle en la cabeza, tras lo cual el cuerpo del joven fue arrojado al barranco.

Los acompañantes del joven, identificados como ‘Sayer’ y ‘Juan Felipe’, relataron que la víctima intentó correr para salvar su vida, pero no logró evadir el ataque. Tras cometer el crimen, los agresores huyeron de la escena con rumbo desconocido.



El Cuerpo de Bomberos de Floridablanca fue activado para el rescate del cadáver, operación que requirió varios minutos debido a la densidad de la vegetación y la pendiente del barranco. Una vez recuperado, el cuerpo fue entregado a las autoridades judiciales para los procedimientos correspondientes.

Según versiones preliminares y extraoficiales, este homicidio podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas, aunque Herrera Páez no registraba antecedentes judiciales. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

El caso ha generado consternación y alarma entre los habitantes del municipio, quienes exigen mayor presencia de las autoridades en los corredores viales y zonas rurales de la región. Este hecho se suma a la serie de crímenes violentos que mantienen en alerta a las comunidades de Girón y sus alrededores.