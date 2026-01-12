En vivo
Santanderes

Asesinan a joven en Nuevo Girón y lanzan su cuerpo a un abismo; bomberos lo rescató

El joven de 19 años fue asesinado a tiros en la vía Girón–Zapatoca y su cuerpo terminó en un barranco, un hecho que ha generado conmoción en la comunidad y alerta por el aumento de la violencia en la zona

Brutal homicidio en Nuevo Girón.
Brutal homicidio en Nuevo Girón.
Imagen del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca. Brutal homicidio en Nuevo Girón
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

