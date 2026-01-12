Violento robo dejó herido a pensionado de la Policía en Bucaramanga

Un pensionado de la Policía Nacional, identificado como Jimmy Leonardo Vargas Briceño, de 43 años, resultó herido con arma de fuego durante un violento asalto registrado hacia las 2:00 de la madrugada de este lunes 12 de enero de 2026, en el barrio Alfonso López, en Bucaramanga.

De acuerdo con la información suministrada por la esposa de la víctima, Vargas Briceño se movilizaba en motocicleta y estaba llegando a su lugar de residencia, cuando fue interceptado por dos hombres armados que lo venían siguiendo y lo interceptaron en el garaje de la casa

Al oponer resistencia para evitar que le hurtaran otros elementos de valor, uno de los agresores accionó el arma de fuego en dos oportunidades, hiriéndolo de gravedad, alcanzaron a llevarse 300.000 pesos.

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar en una motocicleta de color negro con rumbo desconocido.



El pensionado fue auxiliado inicialmente por su esposa y trasladado de urgencia a la Clínica de la Policía Nacional (CLIPO), donde recibió atención médica inmediata. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido, posteriormente, al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde permanece bajo observación médica y su estado de salud es estable, según el más reciente parte médico.

Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga adelantan las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del ataque, apoyándose en testimonios y en la revisión de cámaras de seguridad del sector.

El hecho vuelve a generar preocupación entre los habitantes del barrio Alfonso López, quienes insisten en la necesidad de reforzar la presencia de las autoridades ante el aumento de los hechos de inseguridad.