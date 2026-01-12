En vivo
Santanderes  / Violento robo dejó herido a pensionado de la Policía en Bucaramanga

Violento robo dejó herido a pensionado de la Policía en Bucaramanga

El ataque ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada cuando la víctima llegaba a su vivienda, dos hombres lo intimidaron y le dispararon en repetidas ocasiones, para robarle el dinero que tenía.

Pensionado de la Policía fue herido en un robo.
Pensionado de la Policía fue herido en un robo.
Imagen de la comunidad. Pensionado de la Policía fue herido en un robo
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 12 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

