En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Detenida chiva de indígenas del Cauca en Bucaramanga; uno de los ocupantes tenía orden de captura

Detenida chiva de indígenas del Cauca en Bucaramanga; uno de los ocupantes tenía orden de captura

La Policía Metropolitana interceptó la chiva mientras se desplazaba desde el Cauca hacia Norte de Santander. El operativo se realizó como parte de las estrategias de seguridad.

Indígena proveniente del Cauca fue capturado en Bucaramanga .jpg
Captura de videos publicados por el Alcalde. Indígena proveniente del Cauca fue capturado en Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad