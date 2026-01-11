Detenida chiva de indígenas del Cauca en Bucaramanga; uno de los ocupantes tenía orden de captura

Las autoridades de Bucaramanga detuvieron en las últimas horas una chiva que transportaba a un grupo de personas indígenas provenientes del Cauca con destino a Cúcuta, en Norte de Santander, donde al parecer participarían en una jornada de protesta relacionada con la incursión de Estados Unidos en Venezuela.

Durante el procedimiento de control adelantado por la Policía en una de las entradas de la ciudad, los uniformados solicitaron la documentación de los ocupantes del vehículo, estableciendo que uno de los hombres tenía una orden de captura vigente por diferentes antecedentes judiciales. De inmediato fue requerido por las autoridades y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar su proceso judicial.

La situación generó molestia de los demás indígenas de la Chiva que se enfrentaron a las autoridades y les exigían la liberación del compañero por lo que la Policía debío pedir apoyo en la central.

En desarrollo de este mismo operativo, se presentó una alteración del orden público en el centro de Bucaramanga, específicamente en la mañana de este sábado, 10 de enero, frente a la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ubicada en la calle 42 con carrera 14.



Nuestra @PoliciaBmanga actuó en cumplimiento de su deber en el marco de nuestras estrategias de seguridad en las entradas y salidas de Bucaramanga.



Según información preliminar, la Policía realizaba un procedimiento de verificación de antecedentes judiciales a un ciudadano cuando, al consultar los sistemas institucionales, se confirmó que este era requerido por una autoridad judicial. Al intentar trasladarlo a las instalaciones de la Sijín para la respectiva verificación, varias personas que se encontraban reunidas en el lugar reaccionaron de forma hostil, impidiendo el procedimiento y dando paso a una asonada con el propósito de evitar que el requerido fuera conducido por las autoridades.

De acuerdo con fuentes consultadas, el hombre haría parte de un grupo denominado Brigada Internacionalista por la Soberanía y la Autodeterminación de los Pueblos y sería requerido por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado e invasión de tierras.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, se pronunció a través de su cuenta oficial y respaldó la actuación de la Policía.

“Nuestra Policia Metropolitana de Bucaramanga actuó en cumplimiento de su deber, en el marco de nuestras estrategias de seguridad en las entradas y salidas de Bucaramanga, esta persona, requerida por la justicia con orden de captura vigente por diferentes delitos, se desplazaba desde el Cauca hasta Norte de Santander y en tránsito por nuestra ciudad fue capturado”.

Asimismo, confirmó que el detenido permanece bajo custodia de la Fiscalia General de la Nación y que el caso continúa en investigación, reiterando el compromiso de la administración municipal de apoyar cualquier requerimiento de las autoridades judiciales.