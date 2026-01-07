En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Entregan primer balance por decreto que prohíbe consumo de droga en parques de Bucaramanga

Entregan primer balance por decreto que prohíbe consumo de droga en parques de Bucaramanga

De acuerdo con el análisis preliminar, los sectores donde más se han presentado infracciones son la Comuna 12, especialmente el área de Cabecera; el sector de Real de Minas; y el norte de la ciudad.

