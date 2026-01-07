Entregan primer balance por decreto que prohíbe consumo de droga en parques de Bucaramanga

A diez días de la entrada en vigencia del Decreto 907, que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos de Bucaramanga, la Alcaldía entregó un primer balance de resultados, destacando avances en la protección de entornos familiares y la recuperación de estos escenarios para la comunidad.

El alcalde Cristian Portilla aseguró que la medida ha sido clave para garantizar espacios seguros para niños, adultos mayores y familias, y resaltó el trabajo articulado con la Policía Nacional en la aplicación de la norma. Según el mandatario, durante este periodo se han impuesto cerca de 39 comparendos a ciudadanos que incumplieron la restricción, en su mayoría de nacionalidad colombiana.

¡Esto no es un juego!



Los parques de Bucaramanga se respetan y se defienden para los niños y las familias. pic.twitter.com/tyIjug45AU — Cristian Portilla (@Cportilla40) January 6, 2026

De acuerdo con el análisis preliminar de las autoridades, los sectores donde más se han presentado infracciones son la Comuna 12, especialmente el área de Cabecera; el sector de Real de Minas; y el norte de la ciudad. Estas zonas han sido priorizadas para fortalecer los controles y la vigilancia, con el fin de reducir la reincidencia de conductas contrarias al decreto.



La Administración Municipal indicó que continuará con operativos focalizados en estos puntos, insistiendo en la pedagogía y el cumplimiento de la norma, con el objetivo de garantizar parques y espacios públicos libres del consumo de drogas y aptos para el disfrute de la familia bumanguesa.