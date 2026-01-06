Más de 300 niños se quedaron sin terapias en Bucaramanga por suspensión de servicios a Asopormen

Más de 300 niños con diversas condiciones médicas se quedaron sin atención terapéutica este martes luego de que la fundación Asopormen suspendiera sus servicios por falta de pago de la EPS Sanitas, situación que genera profunda preocupación entre padres de familia y defensores de los derechos de la infancia.

Kren Giraldo, vocera de la fundación, denunció que desde las 7:00 de la mañana esperaron una respuesta de la EPS y protestaron frente a sus instalaciones, para evitar la suspensión del servicio, pero finalmente se vieron obligados a cerrar sus puertas.

“Hoy nos suspendieron servicios en Asopormen por falta de pago de la EPS Sanitas. Mañana volvemos a plantar protesta. Son más de 300 niños que necesitan atención urgente en terapias. El daño es muy grande”, afirmó.

Giraldo recordó que una situación similar ya se había presentado hace dos años, pero en esta ocasión, aseguró, no hubo tiempo para gestionar una solución antes de la suspensión.



“No nos dieron tiempo de gestionar, hoy Asopormen nos cerró las puertas y seguimos sin servicio. Mañana protestaremos nuevamente”, señaló.Según la fundación, Sanitas les informó que la suspensión se debe a la falta de giros del Gobierno Nacional, lo que ha generado un grave impacto en la prestación del servicio.

La representante de Asopormen fue enfática en que no puede existir una barrera administrativa frente a los derechos fundamentales de los niños, y anunció acciones legales inmediatas.

“Ya realizamos las diferentes quejas ante la Superintendencia de Salud y procederemos a iniciar incidentes de desacato”, indicó.

Publicidad

Padres de familia expresaron su angustia ante la interrupción de tratamientos que consideran vitales para el desarrollo y bienestar de sus hijos, y pidieron la intervención urgente de las autoridades de salud para restablecer los servicios, señalan que mañana 7 de enero protestarán nuevamente.