Más de 300 niños se quedaron sin terapias en Bucaramanga por suspensión de servicios a Asopormen

Padres de familia advierten que interrupción de tratamientos pone en riesgo la salud y el desarrollo de cientos de menores en Bucaramanga. La fundación Asopormen denunció suspensión de servicios por falta de pago de EPS Sanitas.

Protesta de padres de familia de niños que se quedan sin terapias por falta de pagos.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

