Cinco sistemas antidrones llegarán a Antioquia ante amenaza de ataques de grupos armados

Las autoridades en Antioquia no bajan la guardia ante la amenaza de los ataques con drones y por ello, tras un par de meses del anuncio de la Gobernación de adquirir equipos especiales para la neutralización de amenazas aéreas no tripuladas, ya se conoció la fecha de entrega al Ejército Nacional.

Según reveló el secretario de Seguridad, Luis Martínez, si bien es el Ejército el que debe determinar en qué zonas del departamento se emplearán, a su juicio para iniciar las prioridades son las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca y Norte, donde ya se han presentado algunos hechos, con el fin de incrementar las capacidades operativas de detección, mitigación y en el departamento.

"Aproximadamente, en la última semana de marzo estamos recibiendo los antidrones que ya adquirimos para dotar al ejército. Nosotros le hacemos entrega de esos elementos al Ejército, y ellos lo tendrán que distribuir en los sitios donde ellos consideren lo requiere más. Pero yo me atrevería a decir que eso tiene que ir al Nordeste, al Norte y al Bajo Cauca", señaló Martínez.

Cabe recordar que la fuerza pública ya viene adoptando una serie de medidas con el fin de contrarrestar estas amenazas ya conocidas en otras zonas del país. Desde la Policía Antioquia indicaron que las experiencias en la lucha contra este tipo de dispositivos en zonas como Cauca y El Catatumbo han brindado mayores herramientas para prevenir atentados.



Por ahora, las autoridades han venido implementando acciones como el aumento en la recolección de información, la instalación de inhibidores de señal para evitar el rango de maniobra de los drones, a la par que reconocen que los grupos armados están adquiriéndolos equipados especialmente para estas acciones terroristas.

Otra de las estrategias que se está implementando consiste en el seguimiento a la trazabilidad de la comercialización de estos elementos. Si bien su compra o venta no tiene ninguna restricción legal, avanzan en la investigación de la cadena de importación de aquellos que han quedado en poder de la fuerza pública para así poder identificar de manera precisa cómo están llegando hasta estas estructuras al margen de la ley.

Según el Ejército Nacional, entre abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, el Ejército ha contabilizado 393 ataques con drones.