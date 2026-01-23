Polémica en Antioquia por carro de bomberos de Jericó que se usó en un acto de grado en Sabaneta

Polémica en el municipio de Jericó por la utilización de un vehículo de su Cuerpo de Bomberos Voluntarios para acompañar el inicio de clases de estudiantes del grado 11 de un colegio del municipio de Sabaneta. Aseguran que se trató de una iniciativa de los jóvenes y sus padres y que no se generaron riesgos para la atención de eventuales emergencias en la localidad del Suroeste de Antioquia.

Diversas reacciones en redes sociales han generado los videos de un grupo de estudiantes del Colegio Londres en el municipio de Sabaneta ingresando al plantel en una máquina del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jericó festejando por el inicio de su último año escolar.

Mientras que algunos han catalogado como irresponsable el acto con el vehículo que debería estar presto para la atención de cualquier emergencia, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Jericó, Harby Correal, salió al paso de las críticas y explicó que acompañaron el momento por una iniciativa entre los mismos estudiantes y los padres de familia del grado once.

Correal explicó que el automotor solo recorrió con los jóvenes escasos 30 metros a la entrada del colegio y posteriormente sirvió para que se tomaran fotos. Todo esto sin dejar de lado las responsabilidades con cualquier eventualidad en Jericó, donde manifiesta que contaban con suficientes capacidades técnicas y humanas para responder a cualquier requerimiento.



“Es el vehículo que podría prestar el servicio con mayor tranquilidad porque no es un vehículo que carga agua, no es un cisterna, es una motobomba que puede ser reemplazada aquí por motobombas manuales, por motobombas que pueden ser hasta más prácticas y los vehículos que tienen agua están aquí en en el municipio. Tenemos cuatro vehículos”, explicó.

De igual manera, Correal aclaró que en la decisión de trasladar el vehículo hasta el sur del Valle de Aburrá no tuvo ninguna injerencia el alcalde Sebastián Garcés y por la labor recibieron un pago de 500.000 pesos en medio de las gestiones que también realiza el Cuerpo de Bomberos para autofinanciarse.

A pesar de las explicaciones sobre este hecho algunos sectores políticos y sociales de la región no descartan acciones para que entes de control sean los que determinen si existió algún tipo de malversación de recursos públicos en el evento.