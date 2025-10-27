En vivo
Policía destruyó 7 unidades de producción minera ilegal en Fredonia y Jericó

Policía destruyó 7 unidades de producción minera ilegal en Fredonia y Jericó

En el lugar se lograron intervenir dos asentamientos usados para alojar a los mineros ilegales.

Destrucción de elementos de producción minera en Antioquia
Policía Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

En un operativo realizado por la Policía Antioquia y la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental se ejecutó una operación de control ambiental en zonas rurales de los municipios de Fredonia y Jericó en donde las autoridades departamentales lograron hallar varios lugares de extracción de minerales ilícitos.

El reporte indica que los procedimientos iba dirigido a contrarrestar las afectaciones derivadas de la minería ilegal en el Suroeste antioqueño, en donde la intervención permitió identificar varias unidades de producción minera.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, destacó que el operativo permitió la incautación de siete dragas tipo buzo, siete plataformas metálicas, 16 motores diésel, 11 motobombas y 60 canecas plásticas.

"También se logra hacer la intervención a unos asentamientos, como polisombras, que están dedicados a alojar personal. Esta operación es importante, porque de tal manera se protege el medio ambiente", señaló el uniformado.

destruccion maquinaria mineria ilegal
Destrucción maquinaria minería ilegal Suroeste de Antioquia.
Foto: Policía de Antioquia.

Según la información entregada por la Fuerza Pública, todos los elementos incautados eran utilizados para la extracción ilícita de minerales y con ello se lograban rentas millonarias en varios lugares donde, al parecer, decenas de personas trabajaban de manera irregular para poder beneficiarse de la actividad ilegal.

Finalmente, mencionaron desde Antioquia que este resultado representa un duro golpe a las economías criminales derivadas de la explotación ilícita de yacimientos mineros, contribuyendo a mitigar los delitos ambientales y proteger los recursos hídricos.

