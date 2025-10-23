En vivo
Asamblea Constituyente
Aeropuerto El Dorado
Trump contra Petro
Álvaro Leyva

Niegan suspensión de obligaciones a Quebradona por título minero en el Suroeste de Antioquia

Niegan suspensión de obligaciones a Quebradona por título minero en el Suroeste de Antioquia

La Agencia Nacional de Minería dice que hay una contradicción porque la empresa pidió al mismo tiempo la prórroga de exploración en Jericó y Támesis.

335202_BLU Radio. AngloGold Ashanti respondió sobre proyecto minero en Jericó / Foto: AngloGold Ashanti
Suroeste de Antioquia.
Foto: AngloGold Ashanti.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

De nuevo se conoce una decisión que involucra la minería en el Suroeste antioqueño. Esta vez, la Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la solicitud presentada por Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para suspender las obligaciones derivadas del título minero otorgado en los municipios de Jericó y Támesis, Antioquia.

Según la autoridad minera, la decisión se tomó tras analizar los argumentos de la empresa, en los que se identificaron contradicciones y falta de congruencia. La Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM explicó que durante este año la compañía presentó dos solicitudes: una para prorrogar la etapa de exploración y otra para suspender las obligaciones del mismo título.

De acuerdo con la resolución que resolvió negar la suspensión, “resulta jurídicamente contradictorio conceder de manera simultánea o consecutiva solicitudes contrarias en cuanto a la dinámica de ejecución del contrato de concesión minera”. El documento añade que la contradicción se evidencia al pedir la suspensión de obligaciones mientras, de forma paralela, se solicita la prórroga de la fase de exploración.

Lea también:

  1. 334066_BLU Radio. Nuevo choque entre comunidad y multinacional por exploración minera en Jericó / Foto: Captura de video
    BLU Radio. Nuevo choque entre comunidad y multinacional por exploración minera en Jericó / Foto: Captura de video
    Antioquia

    Procuraduría solicita al Gobierno pruebas técnicas para prohibir minería en suroeste de Antioquia

La ANM también señaló que la empresa no aportó pruebas suficientes que demostraran la existencia de una situación de fuerza mayor o caso fortuito que justificara la suspensión solicitada. Por esa razón, la autoridad consideró que no había elementos que permitieran otorgar la medida excepcional.

Con esta decisión, la Agencia Nacional de Minería ratificó la vigencia de las obligaciones contractuales establecidas en el título que ampara el proyecto de cobre Quebradona, que se encuentra en fase de evaluación técnica y ambiental.

