Niegan suspensión de obligaciones a Quebradona por título minero en el Suroeste de Antioquia

De nuevo se conoce una decisión que involucra la minería en el Suroeste antioqueño. Esta vez, la Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la solicitud presentada por Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para suspender las obligaciones derivadas del título minero otorgado en los municipios de Jericó y Támesis, Antioquia.

Según la autoridad minera, la decisión se tomó tras analizar los argumentos de la empresa, en los que se identificaron contradicciones y falta de congruencia. La Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM explicó que durante este año la compañía presentó dos solicitudes: una para prorrogar la etapa de exploración y otra para suspender las obligaciones del mismo título.

De acuerdo con la resolución que resolvió negar la suspensión, “resulta jurídicamente contradictorio conceder de manera simultánea o consecutiva solicitudes contrarias en cuanto a la dinámica de ejecución del contrato de concesión minera”. El documento añade que la contradicción se evidencia al pedir la suspensión de obligaciones mientras, de forma paralela, se solicita la prórroga de la fase de exploración.

La ANM también señaló que la empresa no aportó pruebas suficientes que demostraran la existencia de una situación de fuerza mayor o caso fortuito que justificara la suspensión solicitada. Por esa razón, la autoridad consideró que no había elementos que permitieran otorgar la medida excepcional.



Con esta decisión, la Agencia Nacional de Minería ratificó la vigencia de las obligaciones contractuales establecidas en el título que ampara el proyecto de cobre Quebradona, que se encuentra en fase de evaluación técnica y ambiental.