Ante la Corte Constitucional, gobernador de Antioquia rechazó la APPA del Gobierno en el suroeste

En un discurso ante la Corte Constitucional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, volvió a cuestionar las APPA que quiere implementar el Gobierno nacional en el Suroeste antioqueño. El mandatario rechazó la propuesta por no respetar la autonomía de las regiones y por querer, por ejemplo, sembrar arroz en una zona donde no se podría sembrarlo.

La polémica por las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos que quiere implementar la Nación en el Suroeste antioqueño fue el motivo para que el gobernador de Antioquia llegara hasta la Corte Constitucional para decirle no a las APPA que según el mandatario no respeta la autonomía territorial de los departamentos.

Según Rendón, lo que busca el Gobierno nacional es poder determinar qué se va a cultivar en el Suroeste antioqueño y así tener una acción determinante sobre el turismo y la producción en esta zona del departamento. Además, afirmó que no se le han permitido concertar a la Gobernación en esta decisión.

“Aquí no ha habido, digamos, lugar a la a la concertación. Esto ha querido imponerse por parte del Gobierno nacional desde el día 1. En el curso los canales que se han abierto para nosotros manifestar nuestras apreciaciones ha sido gracias a los a la interposición de mecanismos judiciales”, dijo el mandatario seccional.



Ante los cuestionamientos del mandatario local, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se expresó a través de su cuenta de X e indicó que, “para qué quiere que la tierra de Jericó viva de cosas inertes, cuando vive de alimentos. ¿A tanto llegó la codicia del oro, que ya no puede, gobernador, distinguir el agua y la vida?”.

En respuesta al mandato nacional, Rendón puso en conocimiento la situación del municipio de Concordia y su vocación cafetera que podría verse afectada eventualmente por una determinación del Gobierno nacional si, por ejemplo, determina que el café no es un alimento.

“El municipio de Concordia es tal vez el segundo municipio de más producción de café en el suroeste de Antioquia. Y un planificador central desde el Ministerio de Agricultura sin conocer el suroeste de Antioquia que así como sugirió sembrar arroz allí, va a decir que el café no es un alimento”, agregó.

Durante su intervención, Andrés Julián Rendón fue enfático en diversas ocasiones en hablar de una supuesta contradicción entre el ordenamiento territorial rural, la plantación agropecuaria, las APPA y las competencias de la Constitución, hecho por lo que le pidió a la Corte Constitucional que declare inconstitucional la propuesta de las áreas de protección.