Antioquia  / Abatido alias 'El Ecuatoriano', enlace entre Los Choneros y Clan del Golfo, en Antioquia

Abatido alias 'El Ecuatoriano', enlace entre Los Choneros y Clan del Golfo, en Antioquia

El hombre era el encargado de utilizar fincas para recibir armas y estupefacientes en el departamento antioqueño.

Abatido enlace de Los Choneros y el Clan del Golfo.jpg
Policía Nacional
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

La Policía Nacional, en un procedimiento que realizó en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y algunas autoridades ecuatorianas, logró abatir en las últimas horas a un hombre conocido como 'El Ecuatoriano', quien sería un peligroso criminal a las órdenes de una temida banda transnacional.

El reporte entregado por las autoridades muestra que el operativo se hizo en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, lugar en donde luego de un cruce de disparos murió 'El Ecuatoriano' que era el enlace entre la organización criminal Los Choneros y el Clan del Golfo.

Cabe mencionar que en 2024 el extranjero había sido capturado en una fiesta realizada en la ciudad de Guayaquil, al parecer, hecha por alias 'Celso', cabecilla de Los Choneros. Días después ‘El Ecuatoriano' fue dejado en libertad, por lo que decidió ingresar a Colombia.

clan del golfo - afp.jpg
Clan del Golfo
AFP

En el país las labores del hombre se habían centrado en consolidar la relación con el Clan del Golfo y acciones ilícitas como el narcotráfico con el envío de cocaína hacia Estados Unidos desde el territorio del Magdalena Medio.

Según la información que se ha conocido de manera preliminar, ‘El Ecuatoriano' utilizaba varias fincas en Antioquia para que fuera acopio de armas de fuego y, además, eran usadas como talleres improvisados para acondicionar vehículos que posteriormente transportaban diferentes estupefacientes.

Finalmente, asegura la Policía Nacional que en el operativo en el Oriente antioqueño se capturaron otras tres personas y se incautaron dos camionetas, un fusil, tres pistolas, joyas y dinero en efectivo.

