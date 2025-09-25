Fiscalía imputó a alcalde de Tunja y dos exfuncionarias por supuestas irregularidades en contrato

La Fiscalía imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por su presunta participación en la firma de dos contratos con un valor superior a los $78 millones para vincular a la persona que presentó la demanda de nulidad a la elección del mandatario y así persuadirla para que desistiera de sus pretensiones, en el caso fueron vinculadas dos exfuncionarias más.

De acuerdo con la investigación, inicialmente en febrero de 2024 se firmó un contrato por 19,8 millones de pesos que no se ejecutó. Posteriormente, a través de la empresa pública Ecovivienda, se suscribió un segundo contrato por 54,2 millones de pesos.

La Fiscalía estableció que los trámites comenzaron después de que se instaurara una demanda de nulidad contra la elección del mandatario y concluyeron con el retiro de la acción legal.

Por esta razón, el ente acusador imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán, y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por su presunta responsabilidad en anomalías detectadas en la celebración de ese contrato.



Mikhail Krasnov

Según la Fiscalía, las pruebas apuntan a que Krasnov habría presuntamente amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para que firmara el contrato y expidiera un documento que lo eximía de responsabilidad frente a las irregularidades.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó al alcalde los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo. Por otro lado, Pedraza y Acevedo G fueron señaladas como cómplice y coautora, respectivamente, del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Tanto el alcalde de Tunja como las dos funcionarias seguirán en libertad hasta tanto avance el proceso porque el juez impuso medidas no privativas de la libertad.