Procuraduría destituye e inhabilita por 14 años al alcalde de Tunja

El “alcalde ruso” Mikhail Krasnov vuelve a ser noticia. Esta vez porque, en un fallo de primera instancia, la Procuraduría decidió sancionarlo e inhabilitarlo por 14 años para ejercer cargos públicos.

Según el fallo, el mandatario había suscrito en diciembre de 2022 un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para capacitar a estudiantes en revisión de documentos y redacción de artículos científicos en inglés y alemán.

El contrato, por un valor de $8.129.040, fue celebrado menos de un año antes de las elecciones locales de 2023, lo que lo dejaba impedido legalmente para aspirar al cargo.

Mikhail Krasnov

El ente disciplinario determinó que la conducta del alcalde vulneró el régimen de inhabilidades y la calificó como una falta gravísima cometida a título de dolo.

La decisión aún no es definitiva, pues contra ella procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.

Cabe señalar que Krasnov enfrenta otro proceso en el Consejo de Estado de nulidad electoral. El alto tribunal deberá revisar en segunda instancia si confirma o revoca la decisión del Tribunal Superior de Boyacá, que anuló su elección como alcalde de Tunja en marzo de este año.