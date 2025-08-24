Procuraduría indagará participación en política de funcionarios de Sec. de Seguridad de Antioquia

Por una presunta participación indebida en política, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las últimas horas la Procuraduría General decidió abrir indagación contra funcionarios aún por determinar de la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia.

Aunque el ente de control no especificó la acción puntual que dio pie a la apertura de indagación, sí hizo referencia a “manifestaciones públicas realizadas en las últimas horas en redes sociales, específicamente en X”.

Todo indica que la situación motivo de la actuación de la Procuraduría está relacionado con un mensaje desde la cuenta personal del secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, donde aparece la frase “un hecho vale más que 1.000 palabras”, acompañado de un conjunto de fotografías donde aparece el senador y reciente precandidato presidencial Iván Cepeda acompañado de personajes que han integrado grupos guerrilleros como ‘Jesús Santrich’, ‘Iván Márquez’ o ‘Romaña’, en las antiguas Farc, y el propio Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN.

Como congresista y defensor de derechos humanos, Cepeda participó activamente en los diálogos de La Habana entre el Gobierno y las antiguas Farc, donde hizo parte de la comisión facilitadora del Congreso y promovió la refrendación de los acuerdos.

Posteriormente, acompañó los acercamientos con el ELN, tanto en Quito como en La Habana, aportando como garante y mediador político. En los últimos años, también ha estado presente en los diálogos con las disidencias de las Farc y en la “paz total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, desempeñando un papel clave como puente entre el Estado, los grupos armados y las comunidades.

Previo al anuncio de la Procuraduría el mensaje del secretario Martínez ya había generado polémica y hasta el pronunciamiento de figuras políticas como el propio presidente Gustavo Petro quien solicitó una intervención del procurador Gregorio Eljach.

Publicidad

“Señor procurador, sin miedo ante el hidalgo. La Policía es nacional, el exgeneral y su virgen, que respeto, es un funcionario público y de acuerdo a nuestra constitución, no debe participar en política”, sugirió el jefe de Estado al procurador general.

Señor procurador, sin miedo ante el

hidalgo. La policía es nacional, el ex general y su virgen, que respeto, es un funcionario público y de acuerdo a nuestra constitución, no debe participar en política https://t.co/BjkkvATPxJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 24, 2025

En su comunicación de apertura de investigación, la Procuraduría recordó que ya hay una directiva del pasado 19 de junio donde Eljach “advirtió la necesidad de acudir a la normatividad, doctrina y jurisprudencia que determina que los servidores públicos deben abstenerse de incurrir en conductas constitutivas de indebida participación en política, pues de lo contrario tendrían que someterse a los procesos disciplinarios correspondientes”.