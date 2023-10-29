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Blu Radio  / Mikhail Krasnov

Mikhail Krasnov

Mikhail Krasnov.jpg
Política

El polémico respaldo del "exalcalde ruso" que agita las elecciones atípicas en Tunja

Mikhail Krasnov.jpg
Judicial

A juicio el exalcalde de Tunja por presuntas irregularidades en contrato para frenar demanda

Mikhail Krasnov.jpg
Nación

Consejo de Estado admite tutela, pero mantiene nulidad de la elección del alcalde de Tunja

Mikhail Krasnov.jpg
Nación

Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja

Atentado en Tunja, Boyacá
Nación

Explosivos en volqueta en Tunja tenían temporizador y por eso explotaron, confirma el Ejército

Mikhail Krasnov
Judicial

Mikhail Krasnov sigue siendo alcalde; no está en la cárcel: ¿qué pasa con destitución?

Fiscalía General de la Nación
Judicial

Fiscalía imputó a alcalde de Tunja y dos exfuncionarias por supuestas irregularidades en contrato

Policía en Tunja que se llevó carreta de fruta de vendedora ambulante (2).jpeg
Nación

Video de Policía en Tunja que se llevó carreta de fruta de vendedora ambulante genera rechazo

Mikhail Krasnov
Nación

Cargos a alcalde ruso de Tunja por presunta inhabilidad al posesionarse

Mikhail Krasnov
Nación

Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, bajo la lupa por algunas irregularidades

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