Consejo de Estado admite tutela, pero mantiene nulidad de la elección del alcalde de Tunja

El Consejo de Estado admitió una acción de tutela presentada por el alcalde ruso Mikhail Krasnov en contra de la sentencia que anuló su elección como mandatario de Tunja para el periodo 2024-2027. Sin embargo, el alto tribunal negó la solicitud de suspender provisionalmente los efectos de esa decisión.

De acuerdo con el auto fechado el 11 de marzo de 2026, la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió dar trámite a la tutela al considerar que cumple con los requisitos legales. En este recurso, Krasnov alega la vulneración de sus derechos fundamentales, en particular el de elegir y ser elegido, tras el fallo del pasado 5 de marzo que dejó sin efectos su elección.

Mikhail Krasnov Foto: Alcalcía de Tunja

No obstante, el tribunal fue enfático en señalar que no procede, por ahora, suspender la sentencia que lo apartó del cargo. Según la providencia, no se evidencian condiciones de urgencia ni un perjuicio irremediable que justifique una medida provisional mientras se estudia el fondo del caso.

La defensa del exalcalde argumentó que la ejecución del fallo genera consecuencias institucionales y democráticas difíciles de revertir, pues interrumpe el mandato otorgado en las urnas. Aun así, el Consejo de Estado concluyó que estos argumentos no son suficientes para frenar los efectos de la nulidad electoral en esta etapa del proceso.



Cabe recordar que la Sección Quinta del mismo alto tribunal confirmó la nulidad de la elección de Krasnov al establecer que estaba inhabilitado debido a la celebración de un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia dentro del año anterior a las elecciones.

Mikhail Krasnov Foto: Facebook Mikhail Krasnov

Con la admisión de la tutela, el proceso entra ahora en fase de estudio de fondo. El Consejo de Estado notificó a las partes involucradas y les otorgó un plazo de dos días para ejercer su derecho de defensa. Además, solicitó al Tribunal Administrativo de Boyacá el envío del expediente completo del caso.

Mientras se resuelve esta acción constitucional, la nulidad de la elección se mantiene vigente, por lo que las autoridades electorales y departamentales deberán continuar con las medidas administrativas correspondientes para garantizar la gobernabilidad en la capital de Boyacá.