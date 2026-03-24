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Blu Radio  / Nación  / Consejo de Estado admite tutela, pero mantiene nulidad de la elección del alcalde de Tunja

Consejo de Estado admite tutela, pero mantiene nulidad de la elección del alcalde de Tunja

El ruso Mikhail Krasnov, quien fue elegido como alcalde de Tunja, logró que su acción de tutela sea revisada, pero mientras avanza el caso, deberá seguir apartado del cargo.

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