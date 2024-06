Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, bajo la lupa por algunas irregularidades

Mikhail Krasnov se convirtió en toda una sorpresa en las pasadas elecciones regionales, que lo dejaron como alcalde de la ciudad de Tunja, Boyacá. Para muchos era simplemente un mensaje de la ciudadanía a los partidos tradicionales y quizás a una de las banderas del profe ruso, como se le conoce al mandatario, en la lucha contra la corrupción.

Pero los meses fueron avanzando y las dificultades en su Gobierno empezaron a aparecer, demandas de nulidad electoral; denuncias de actos de corrupción; falta de requisitos de algunas de las personas cercanas que están en puestos importantes de su Alcaldía y hasta maltrato a funcionarios se convirtieron en el diario vivir de la actual administración.

Yesid Figueroa es uno de los ciudadanos que interpuso diferentes acciones para que las autoridades investiguen lo que vendría sucediendo en la actual Alcaldía. Uno de esos casos hace referencia a una persona que había interpuesto una denuncia por nulidad electoral, pero que, al parecer, después la retiró y habría resultado con un contrato millonario en una dependencia de la alcaldía. Su denunciante, así lo relata.

"Nosotros denunciamos penalmente al alcalde Mikhail Krasnov, al gerente de Ecovivienda y al abogado Sebastián Ramírez, por el punible de cohecho, tráfico de influencias y celebración indebida de contratos, entre otros delitos, porque efectivamente tenemos elementos de prueba que los tiene ya la fiscalía, la fiscalía 22 seccional de Tunja, que investiga los derechos contra la administración pública y vamos muy avanzados no puedo revelar más información", indicó Yesid Figueroa.

Otro caso de presunto direccionamiento de contrato hace referencia al que habría firmado una mujer, que tendría un hijo con el magistrado que lleva el caso del alcalde Mikhail Krasnov, en el Tribunal Administrativo de Boyacá.

"Estamos manejando este tema del magistrado de la mamá de la menor de la hija del magistrado", agregó Yesid Figueroa.

Blu Radio habló con el magistrado Luis Ernesto Arciniegas, quien explicó el caso de la mujer con quien tuvo una hija y hoy labora en la alcaldía, pero, además, sobre el tema de la denuncia de un ciudadano que pide se revisen diferentes actuaciones del togado.

"Ella llegó a obtener ese contrato fue en virtud de una convocatoria pública y quiero reiterar algo, la abogada no ha sido, ni es ni mi compañera permanente ni mi compañera sentimental ni mi concubina. Yo soy un hombre casado, soy una persona que tengo con mi esposa una relación de más de 12 años, por lo tanto, esas imputaciones que se me hacen me parece que son fábulas que están construidas a través de chismes, de rumores, de informaciones inexactas, con el único propósito de hacerme daño de afectar mi integridad moral, la intimidad de mi familia y la independencia judicial", señaló el Magistrado Arciniegas.

El magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá aclaró en qué va el proceso del actual alcalde de Tunja.

"La demanda en contra de la elección del alcalde está radicada en mi despacho, se han tomado determinaciones en relación con esa demanda, la más reciente, la relacionada con el rechazo a la demanda que quiero aclarar no fue una decisión mía, unipersonal, si no fue de la sala segunda de decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, integrada por 3 magistrados, decisión que fue objeto de apelación, resuelto por el Consejo de Estado recientemente, que revoca esa decisión y le da la razón al demandante, de suerte que esa fábula que circula, esa ficción de que hemos cometido un prevaricato, pues se cae de su peso, porque esa decisión fue objeto de recurso y el Consejo de Estado la revocó para darle la razón a los demandantes", explicó.

Por otra parte, Nelson Villabona, personero de Tunja, abrió varias investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en funcionarios de la administración Krasnov. Uno de los casos requirió la suspensión por tres meses de la funcionaria que fungía como secretaria de la Mujer y que está bajo la lupa por el cumplimiento de los requisitos que se necesitan para el cargo.

"Con los datos que surgieron de parte de la misma secretaria administrativa, de la universidad y de distintas fuentes que llamamos, fuentes contrastadas para verificar cual es la información y adicionalmente se pidió la colaboración por parte de distintas entidades, de distintas dependencias, pues obviamente para tener certeza porque las decisiones que se toman, las suspensiones que se toman, en el evento de tomarlas mal la responsabilidad se devuelve contra la misma personería" indicó el personero de Tunja.

En medio de todo el revuelo que causa los diferentes casos de la administración actual de Tunja, han renunciado secretarios cercanos a Krasnov, quienes en sus cartas de renuncia hablan de circunstancias que no estuvieron de acuerdo y por las que prefirieron dar un paso al costado.

Blu Radio intentó comunicarse con el alcalde, pero ni su equipo ni él dieron respuesta.