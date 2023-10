La historia de Mikhail Krasnov, el ruso elegido como alcalde de Tunja

Mikhail Krasnov, un ciudadano ruso, será el nuevo alcalde de Tunja , una ciudad de 170.000 habitantes en el centro de Colombia, al ganar las elecciones locales con el 31,66 % de los votos.

Krasnov, que se presentó por el movimiento La Fuerza de la Paz, partido creado por Roy Barreras, logró superar, con el 91,39 % del preconteo de la Registraduría , a John Ernesto Carrero, del Partido Verde, que logró el 21,51 % de los votos.

El nuevo alcalde nació en Sarátov, en la URSS, y es un profesor universitario ruso nacionalizado colombiano que, según comentó, lleva viviendo en Tunja, capital del departamento de Boyacá, desde hace 15 años, adonde llegó de intercambio como estudiante cuando estudiaba en Alemania.

En diálogo con Mañanas Blu, Krasnov contó detalles de cómo llegó a Tunja y logró “enamorarse” de la ciudad, su gente y la cultura de la capital boyacense.

“Yo nací en Rusia, viví ahí a mi juventud, pero la vida adulta me la pasé en Alemania y estaba estudiando en Alemania, entonces yo represento tanto Rusia, como Europa y Alemania en particular”, dijo.

En ese sentido contó que es licenciado en español, por lo cual el idioma no fue un problema en su llegada a Tunja “yo tenía buena base de gramática y había leído literatura en español y todo, sí, pues lo que faltaba es la fluidez”, explicó.

Sobre su vida personal, aseguró que vive solo, en una residencia en arriendo, no tiene esposa y su familia vive en Rusia.

Al ser preguntado por qué se inclinó por el camino de la política, afirmó que estaba buscando un partido político que no estuviera “desgastado”, según explicó, “que fuera nuevo y sobre todo pues como para pedir el aval, no tener que negociar digamos no hacer negocios burocráticos ni negocios con conciencia, así pues, para llegar libre, sin obligaciones. Entonces pues así me conecté con el partido La Fuerza de la Paz”, dijo.

El alcalde electo evitó hablar de Roy Barreras y se catalogó como un político independiente, pese a tener el aval del partido político; también aprovechó para desligarse del petrismo, defendió que no es candidat9o del movimiento del gobierno.

Mikhail Krasnov es hijo de padre ruso y madre ucraniana, es economista y doctorado en sociología económica y cree en lo privado como base de la economía, pero considera que debe conservar el potencial de la ciudad basado en que la mayoría de los empleos son creados por el sector público y también en el desarrollo de deportes de montaña. Hizo campaña asegurando que el principal problema de la ciudad es la corrupción y el robo de recursos.

