El polémico respaldo del "exalcalde ruso" que agita las elecciones atípicas en Tunja

Este domingo, 26 de julio, se realizarán las elecciones atípicas en Tunja, capital del departamento de Boyacá, para elegir al sucesor de Mikhail Krasnov, el alcalde conocido como “el Ruso”, quien fue destituido en inhabilitado por la Procuraduría y cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado.
Para estas elecciones que buscan elegir a la persona que administrara la capital del departamento de Boyacá hasta el 31 de diciembre de 2027 compiten 11 aspirantes: Luis Eduardo Vargas Espinosa, por Colombia Justa Libres; Sandra Milena Estupiñán Orjuela, por la coalición Cambio Radical–Partido Conservador; Pedro Pablo Siauchó Cristancho, por Alianza Democrática Amplia (ADA); Jonathan Bosigas, por el Partido Ecologista Colombiano; Edwar Javier Parra Guerrero, por Dignidad y Compromiso; Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, por la Alianza Social Independiente (ASI); Yamir Oswaldo López Peña, por la coalición Alianza por Tunja (integrada por En Marcha y Alianza Verde); José Ricardo López Caro, por Esperanza Democrática; Diego Hernán Neira Acero, por el Partido Oxígeno; Yerson Nicolás Cortés Esteban, por el Pacto Histórico; y Nohora Milena Cano Fonseca, por el Partido MIRA.
Sin embargo, las críticas se han centrado por la campaña que de frente ha hecho el destituido e inhabilitado exalcalde de origen ruso Mikhail Krasnov a favor de Sandra Estupiñan. En redes sociales, Krasnov la describe como una mujer “trabajadora, con experiencia, transparente que conoce el sector rural y urbano”.
Para algunos líderes de la ciudad, el respaldo e injerencia que estaría ejerciendo Krasnov a favor de Estupiñan son inaceptables, ya que al exmandatario local no sólo se le anuló su elección por parte del Consejo de Estado por haber incumplido el régimen de inhabilidades en su inscripción, sino que también fue destituido e inhabilitado por 14 años por la Procuraduría bajo el mismo argumento.
“Su administración también dejó serios cuestionamientos por contratos como el de don Matías, señalaba por presuntas irregularidades en todas sus etapas y por un desemebolso inicial cercano al 95% de su valor, mientras muchos ciudadanos afirman que no se ven reflejadas las obras”, aseguró el concejal Román Quintero del Partido Liberal.
Adicionalmente, Krasnov enfrenta un juicio por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública, entre ellas un supuesto acuerdo para favorecer con contratos a un abogado a cambio de que retirara una demanda de nulidad electoral. En ese caso le fueron imputados cargos por interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.
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Incluso el abogado Marco Antonio Palma presentó una demanda en el Consejo Nacional Electoral solicitando la revocatoria de la inscripción de Estupiñan. El demandante sostuvo que la aspirante se encontraba inhabilitada legalmente debido a que los periodos de su cargo previo como concejal y su nueva pretensión electoral coinciden cronológicamente y que su renuncia estratégica no elimina el impedimento constitucional de simultaneidad, agravado por el hecho de haber ejercido como ordenadora del gasto y presidenta del Concejo Municipal meses antes de la elección.
Sin embargo, esta semana el CNE mantuvo en firme la candidatura de Estupiñán y podrá competir en los comicios de mañana con el respaldo del polémico exalcalde.