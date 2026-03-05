En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / *Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja

*Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja

El alto tribunal confirmó la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027, al concluir que estaba inhabilitado por haber celebrado un contrato con una entidad pública dentro del año anterior a las elecciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad