Anuncian subasta pública presencial de inmuebles y predios a buen precio en Bogotá: esta es la fecha

A veces una casa vacía guarda historias que pocos imaginan. Algunas fueron abandonadas de un día para otro; otras quedaron en manos del Estado tras largos procesos judiciales. Con el tiempo, esos inmuebles dejan de ser símbolo de un pasado y se convierten en nuevas oportunidades para quienes sueñan con invertir o tener vivienda propia.

Frente a esto, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) anunció una gran subasta pública presencial de inmuebles y predios en Bogotá, donde ciudadanos e inversionistas podrán adquirir propiedades a precios competitivos.

¿Cuándo será la subasta de inmuebles y predios en Bogotá?

La entidad informó que la subasta pública presencial se llevará a cabo el próximo 7 de abril. En este evento se ofrecerán predios y otros bienes inmobiliarios que actualmente están bajo administración del Estado.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente y tienen plazo hasta el 11 de marzo para completar el proceso de registro en la página web de la entidad.



Según explicó la SAE, estas subastas buscan “abrir oportunidades de inversión seguras y transparentes”, permitiendo que los ciudadanos puedan acceder a propiedades que anteriormente estaban vinculadas a procesos judiciales.



¿Qué es la SAE y por qué vende estos bienes?

La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. es una entidad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Su función principal es administrar, cuidar y vender bienes que han sido incautados o están en proceso de extinción de dominio por actividades ilícitas.

Estos activos hacen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), que busca que los bienes recuperados del crimen se conviertan en recursos útiles para el Estado y la sociedad.

Entre los bienes que la entidad administra se encuentran:



Casas y apartamentos.

Lotes y predios rurales o urbanos.

Vehículos.

Otros activos provenientes de procesos judiciales.

Con las subastas, el objetivo es “transformar esos bienes en activos productivos, ya sea mediante venta o arrendamiento”.

Desde la SAE indicaron que estas jornadas de subasta permiten hacer compras seguras y transparentes, además de abrir la posibilidad para que más personas puedan acercarse al sueño de tener vivienda propia o hacer inversiones inmobiliarias.

En el evento del 7 de abril se espera la participación de compradores particulares, empresarios e inversionistas interesados en adquirir propiedades a precios que, en muchos casos, pueden resultar más competitivos que los del mercado tradicional.

Las personas que deseen participar deben realizar la inscripción antes del 11 de marzo, requisito indispensable para poder asistir y pujar por los inmuebles disponibles.

