Unas 6.000 personas recibirán subsidio de $300.000 en Cundinamarca: así puede reclamar el dinero

Para muchas familias, contar con un ingreso extra puede marcar la diferencia en su día a día. Comprar alimentos, pagar medicamentos o cubrir algunos gastos básicos del hogar no siempre es fácil para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Por eso, los subsidios se han convertido en un apoyo importante para miles de personas que necesitan una ayuda económica para salir adelante o aliviar un poco la carga de sus gastos.

En Cundinamarca, este tipo de ayudas siguen llegando a la población que más lo necesita. La Gobernación anunció la primera entrega de subsidios de 2026, un programa que beneficiará a 6.000 personas en los 116 municipios del departamento, principalmente adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores.



Subsidio económico en Cundinamarca

El programa está dirigido a personas que viven en condición de pobreza monetaria y alta vulnerabilidad social. Actualmente, los beneficiarios se distribuyen así:



3.000 adultos mayores

3.000 personas con discapacidad y sus cuidadores

Los recursos serán entregados a través del Banco Agrario, en las oficinas que la entidad tiene en los diferentes municipios del departamento.



¿De cuánto es el subsidio?

Para este año se establecieron dos montos, dependiendo del grupo poblacional:



$353.683 para personas con discapacidad

$305.657 para adultos mayores

Aunque el valor cambia según el beneficiario, en promedio el apoyo ronda los $300.000, una ayuda que busca aliviar parte de los gastos básicos de estas personas.

El secretario de lo Social y la Familia de Cundinamarca, Mario Alberto Correa Sarmiento, explicó que este programa continúa como parte del compromiso del departamento con las poblaciones más vulnerables.



Además, desde 2024 el programa amplió su cobertura, pasando de 4.000 a 6.000 beneficiarios, lo que ha permitido que más personas reciban este apoyo económico.

Para 2026, la inversión proyectada es de $12.400 millones, recursos dirigidos a personas que no reciben pensión ni otros subsidios nacionales o territoriales.

Durante el actual cuatrienio, la inversión acumulada en este programa supera los $18.500 millones, lo que ha permitido llevar esta ayuda económica a los 116 municipios de Cundinamarca.