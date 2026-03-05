En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Unas 6.000 personas recibirán subsidio de $300.000 en Cundinamarca: así puede reclamar el dinero

Unas 6.000 personas recibirán subsidio de $300.000 en Cundinamarca: así puede reclamar el dinero

La Gobernación anunció la primera entrega de subsidios de 2026, un programa que beneficiará a 6.000 personas en los 116 municipios del departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad