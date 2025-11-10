Explosivos en volqueta en Tunja tenían temporizador y por eso explotaron, confirma el Ejército

El intento de atentado con una volqueta cargada de explosivos cerca del Batallón Simón Bolívar, en Tunja, fue confirmado por las autoridades como una acción planeada con un sistema de temporizador, según reveló el coronel Eddy Cardona, comandante de la Primera Brigada del Ejército en Boyacá. El hecho, atribuido preliminarmente al ELN, generó alarma durante la madrugada del sábado, pero fue contenido gracias a la oportuna reacción de la comunidad y de las fuerzas de seguridad.



La alerta ciudadana evitó una tragedia

De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, hacia las 5:00 de la mañana, vecinos del sector alertaron sobre la presencia sospechosa de una volqueta estacionada frente al batallón. “Transcurrieron cerca de una hora y media entre la llamada de advertencia y la llegada del grupo antiexplosivos, pero gracias al ‘Plan Buen Vecino’ se logró actuar de manera oportuna y minimizar los efectos colaterales de esta acción terrorista”, explicó el coronel Cardona en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

El oficial destacó la importancia de la cooperación civil en la prevención de actos violentos. “Gracias a una llamada de un ciudadano se logró evacuar y anticipar la respuesta institucional, evitando pérdidas humanas”, añadió.

Según el reporte, la volqueta fue adquirida en Duitama y posteriormente trasladada hasta la capital boyacense, donde fue estacionada a pocos metros del batallón. Las autoridades aún mantienen en reserva los detalles de la investigación sobre la trayectoria del vehículo y las personas implicadas.

Explosivos tenían temporizador

El coronel Cardona precisó que los artefactos explosivos estaban diseñados para activarse mediante un sistema de tiempo programado. “Durante el procedimiento técnico se determinó que el sistema que iniciaba las cargas era un temporizador”, señaló. Esta circunstancia coincidió con el momento en que el grupo antiexplosivos realizaba la verificación del vehículo, lo que provocó una detonación parcial dentro del perímetro militar.



El Ejército rechazó el ataque y reiteró su compromiso con la seguridad de la región. “Rechazamos con vehemencia este tipo de acciones que infringen los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, afirmó el coronel. “Afortunadamente la situación en la unidad es de calma y seguimos cumpliendo nuestra misión constitucional”.

Respuesta del municipio y balance de afectados

Por su parte, el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, confirmó que el balance final fue de tres personas heridas, sin víctimas fatales. “Los tres heridos pertenecen al personal del batallón; presentan lesiones leves y fueron atendidos en el Hospital San Rafael y la Clínica de los Andes”, informó.

El mandatario local relató que desde el primer momento la Alcaldía activó el plan de emergencia y coordinó con la Policía y los Bomberos la evacuación de unas 600 personas del área aledaña. “A las 8:03 de la mañana se realizó una detonación controlada; desde la Alcaldía brindamos atención psicológica y apoyo a las familias afectadas”, indicó Krasnov.

Además, la administración municipal expidió un decreto que restringe la venta de alcohol y la circulación de vehículos pesados, con el fin de facilitar las investigaciones. “Queremos garantizar que las autoridades trabajen con total seguridad y prevenir cualquier nuevo incidente”, puntualizó el alcalde.



Tunja, ciudad de paz que rechaza el terrorismo

Aunque el atentado fue atribuido al ELN, el alcalde Krasnov insistió en que Tunja no tiene presencia de grupos armados ilegales. “Para nosotros no es un caso típico. Tunja es una de las capitales más seguras del país, un territorio de paz. Rechazamos estos actos y no vamos a dejar que la ciudad sea desestabilizada”, manifestó.

El mandatario agregó que las labores de limpieza y aseguramiento se extendieron hasta la noche del sábado. “Estuvimos presentes hasta las 11 de la noche recogiendo escombros y asegurando que no hubiera más riesgos para la población”, añadió.

El Ejército y la Policía Nacional continúan adelantando las investigaciones para determinar la autoría material e intelectual del ataque. El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 900 millones de pesos por información que conduzca a los responsables.

Mientras tanto, las autoridades locales reiteraron el llamado a la comunidad para mantener la colaboración ciudadana a través de las líneas seguras. “Informar oportunamente permitirá actuar con todas las capacidades de nuestras instituciones”, concluyó el coronel Cardona.