En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Taxista ebrio
UE-CELAC
Unión Partiótica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Explosivos en volqueta en Tunja tenían temporizador y por eso explotaron, confirma el Ejército

Explosivos en volqueta en Tunja tenían temporizador y por eso explotaron, confirma el Ejército

El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu también entregó un balance de los hechos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad