Autoridades atribuyen al ELN atentado en el Batallón Simón Bolívar de Tunja

Son cinco las personas que resultaron heridas luego del atentado de esta mañana en el Batallón Simón Bolívar de Tunja, tres son civiles y dos son soldados del Ejército Nacional.

De acuerdo con la información de inteligencia, las hipótesis apuntan a que este fue un hecho perpetrado por el ELN. Así lo explicó el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

“En efecto, estamos en este momento haciendo una verificación de la situación. Creemos que, de acuerdo al análisis de inteligencia, esta acción terrorista pudo haber sido efectuada por la estructura Adonai Ardila Pinilla del grupo narcoterrorista ELN del frente oriental. Y estamos, precisamente adelantando los análisis de lo que pasó el día de hoy”, aseguró el Almirante.

Cabe resaltar que, según la información proporcionada por el almirante, se hará un consejo de seguridad con la cúpula militar, el gobernador de Boyacá y el alcalde de Tunja.