Momento exacto donde abandonan volqueta con explosivos cerca a Batallón Simón Bolívar, en Tunja

Una Volqueta cargada con explosivos fue abandonada esta madrugada cerca al Batallón Simón Bolívar en la ciudad de Tunja. Videos revelaron el momento exacto en el que abandonan la volqueta en una zona residencial cerca al batallón.

La Volqueta fue abandonada sobre las 5:06 a. m. en el barrio Prados de Alcalá.
Foto: tomada del video original
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

