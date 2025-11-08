Momento exacto donde abandonan volqueta con explosivos cerca a Batallón Simón Bolívar, en Tunja

La inseguridad sacude esta mañana a la ciudad de Tunja, capital de Boyacá. Durante la madrugada de este sábado, 8 de noviembre, fue encontrada una volqueta cargada con aproximadamente 24 artefactos explosivos en su interior, que fue abandonada en el barrio Prados de Alcalá, cerca del Batallón Simón Bolívar.

Los residentes de la zona tuvieron que ser evacuados para realizar la explosión controlada de los artefactos y la zona fue declarada en aislamiento para disponer un operativo de seguridad.

Volqueta cargada con explosivos en Tunja. Foto: captura tomada de redes sociales

Momento exacto donde abandonan la volqueta con explosivos en Tunja

Videos de cámaras de seguridad del barrio Prados de Alcalá mostraron el momento exacto en el que un sujero abordo de la volqueta la parquea en la zona residencial del barrio, en medio de múltiples viviendas, y se baja del vehículo abandonándolo en la zona a las 5:06 a. m..

Hasta el momento, se desconoce la identidad del conductor; sin embargo, las autoridades ya se encuentran controlando la situación, que ha causado preocupacón en los habitantes de la ciudad de Tunja, considerada una de las más tranquilas del país.



Las autoridades de Boyacá confirmaron la presencia de, al menos, tres artefactos explosivos en las inmediaciones de la capital boyacense.

Además, anunciaron que ya se encuentran adelantando las medidas para controlar las detonaciones e identificar a los responsables de estos atentados.

Por su parte, la secretaria de gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, solicitó a la comunidad mantener la calma: "En este momento, siguiendo todos los protocolos, estamos realizando explosiones controladas, pedimos a la comunidad tranquilidad. Las autoridades estamos al frente de este caso y la seguridad del departamento de Boyacá sigue siendo nuestra prioridad”, aseguró.