Blu Radio  / Nación  / Frustran atentado en el Batallón Simón Bolívar de Tunja: artefactos fueron detonados controladamente

Frustran atentado en el Batallón Simón Bolívar de Tunja: artefactos fueron detonados controladamente

Una volqueta abandonada con objetos sospechosos en el barrio Prados de Alcalá obligó a evacuar a decenas de residentes, mientras en el Batallón Simón Bolívar se ejecutó una detonación controlada. Policía, Ejército y organismos de socorro mantienen operativo y avanzan en la investigación.

