Frustran atentado en el Batallón Simón Bolívar de Tunja: artefactos fueron detonados controladamente

Una jornada de tensión se vive en Tunja tras el hallazgo de una volqueta abandonada con objetos sospechosos en el barrio Prados de Alcalá y una detonación controlada en las instalaciones del Batallón Simón Bolívar. Ambas acciones movilizaron a las autoridades y obligaron a evacuar a residentes de las zonas aledañas.

La Policía Metropolitana de Tunja informó que, ante la presencia del vehículo estacionado de forma inusual, vecinos alertaron a las autoridades. “En este momento, siguiendo todos los protocolos, estamos realizando explosiones controladas, pedimos a la comunidad tranquilidad. Las autoridades estamos al frente de este caso y la seguridad del departamento de Boyacá sigue siendo nuestra prioridad”, aseguró la secretaria de gobierno de Boyacá, Alejandra Pico.

De forma paralela, dentro del Batallón Simón Bolívar se realizó una detonación controlada por personal especializado. Hasta ahora no se ha precisado el tipo de material manipulado ni si se registraron lesionados; ambulancias permanecieron en el lugar para reforzar la atención médica.

Artefactos explosivos fueron encontrados en el Batallón Ciudad Bolívar, en Tunja. Foto: captura tomada de redes sociales

Inicialmente se pensó que ambos hechos podrían estar relacionados por la cercanía entre los puntos, pero la Policía confirmó que se trataba de “dos casos distintos”. Las autoridades, Policía Metropolitana de Tunja, Ejército Nacional y organismos de socorro, permanecen desplegadas en los dos puntos para garantizar la seguridad, recoger evidencias y establecer el origen del material explosivo hallado en la volqueta. La investigación continúa abierta y las autoridades pidieron a la ciudadanía no difundir información no verificada que pueda generar pánico.

En un pronunciamiento oficial, el presidente Gustavo Petro dijo, a través de su cuenta de X, que “se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales”. Además instó a “no bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”.

Las autoridades recomendaron extremar las medidas de seguridad en sectores militares y residenciales hasta que se esclarezcan los hechos y se logre identificar a los responsables del abandono del vehículo con material sospechoso.