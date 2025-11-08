Defensoría del Pueblo pide investigar explosiones cerca del Batallón Simón Bolívar en Tunja

La Defensoría del Pueblo confirmó que tres personas resultaron con lesiones leves tras los hechos ocurridos en las inmediaciones del Batallón Simón Bolívar, en Tunja, Boyacá. Los heridos reciben atención médica en centros asistenciales de la ciudad.

Un equipo de la entidad se desplazó a los hospitales y a los Puestos de Mando Unificado para acompañar las acciones institucionales y garantizar los derechos de las personas afectadas.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la desinformación y acudir solo a fuentes oficiales. “Consideramos fundamental que la Fiscalía investigue de inmediato los hechos y se establezcan responsabilidades, con el fin de fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio”, señaló a través de su cuenta de X.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, anunció una recompensa por información que permita identificar a los responsables. “No tenemos ningún herido de gravedad, hay explosiones controladas y el personal especializado está trabajando. Hemos hablado con el ministro de Defensa y el presidente de la República. Autorizamos 100 millones de pesos para las personas que puedan darnos información al respecto”, aseguró el mandatario departamental.



Las autoridades activaron los protocolos correspondientes y adelantan labores para identificar riesgos en la zona y esclarecer el origen de los hechos.

