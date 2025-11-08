En vivo
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Defensoría del Pueblo pide investigar explosiones cerca del Batallón Simón Bolívar en Tunja

La Defensora Iris Marín instó a la Fiscalía a esclarecer los hechos y llamó a la calma ciudadana, mientras el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información sobre los responsables.

