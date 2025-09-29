En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Visa presidente Petro
Pacto Histórico
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Tiroteo en Míchigan

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En riesgo atención de 120.000 usuarios de Nueva EPS en Antioquia por deuda con IPS

En riesgo atención de 120.000 usuarios de Nueva EPS en Antioquia por deuda con IPS

Los 120.000 usuarios están repartidos de la siguiente manera; unos 70.000en Medellín, Itagüí con alrededor de 35.000 y Caucasia con 16.000.

Nueva EPS.jpg
Blu Radio. Nueva EPS.
Foto: Acesi
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

Como ha ocurrido con hospitales y clínicas privadas, ahora es la IPS Promedan la que advirtió de un grave panorama financiero en la entidad, que pone en riesgo la atención y funcionamiento en sus sedes en Antioquia.

Ante la situación compleja, desde esta IPS han hecho una petición urgente a la intervenida Nueva EPS, para llegar acuerdos en los pagos retrasados para no dejar de atender en los servicios que prestan en sedes ambulatorias en Itagüí, Medellín y algunas subregiones de Antioquia como el Bajo Cauca.

Alfredo Méndez, gerente excelencia operativo de Promedan IPS, reveló que los recursos recibidos recientemente por parte de la EPS son insuficientes para garantizar la prestación del servicio.

Aldo Cadena deja de ser representante legal de la Nueva EPS y nombran interventor
Nueva EPS
X: @GCuidandoGente

"Situación que nos pone en riesgo, en riesgo de pago de nómina de nuestros médicos, especialistas, enfermeras y colaboradores en general. Situación que pone en riesgo la continuidad en la prestación de nuestros servicios", destacó Méndez.

Agregó el directivo que para evitar que esta situación afecte sus citas, procedimientos y tratamientos, es imperativo que las directivas de Nueva EPS y las autoridades sanitarias como son las Secretarías de Salud y Superintendencia Nacional de Salud intervengan y faciliten una solución definitiva que priorice la salud de los ciudadanos.

Los 120 mil usuarios están repartidos de la siguiente manera; unos 70 mil en Medellín, Itagüí con alrededor de 35 mil y Caucasia con 16 mil. Se espera una respuesta de la Nueva EPS, frente a esta nueva situación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nueva EPS

Medellín

Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad